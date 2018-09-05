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Рыбаки нашли тело мужчины на берегу реки Кубань
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Рыбаки нашли тело мужчины на берегу реки Кубань 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины на берегу реки Кубань в районе Станкостроительного завода имени Седина в Краснодаре. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на следователя СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евгения Данильченко.
По предварительным данным, во второй половине дня 4 сентября местные жители, которые рыбачили на берегу, заметили в воде тело мужчины. Труп зацепился за дерево. Они позвонили в полицию.
Специалисты осмотрели тело и не выявили следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина умер больше недели назад.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.
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