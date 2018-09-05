Рыбаки нашли тело мужчины на берегу реки Кубань

Рыбаки обнаружили тело неизвестного мужчины на берегу реки Кубань в районе Станкостроительного завода имени Седина в Краснодаре . Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на следователя СО по Западному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Евгения Данильченко.

По предварительным данным, во второй половине дня 4 сентября местные жители, которые рыбачили на берегу, заметили в воде тело мужчины. Труп зацепился за дерево. Они позвонили в полицию.

Специалисты осмотрели тело и не выявили следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина умер больше недели назад.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.