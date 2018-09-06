В Советской Гавани Хабаровского края ввели режим ЧС после тайфуна «Джеби»

Местный пожарно-спасательный гарнизон и сотрудники ЖКХ продолжают расчищать улицы, сообщает РИА Новости

Основной удар тайфуна «Джеби» пришёлся на Японию. Там погибли шесть человек, сотни травмированы, отменено 600 авиарейсов.