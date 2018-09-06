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В Советской Гавани Хабаровского края ввели режим ЧС после тайфуна «Джеби»
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«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой

В Советской Гавани Хабаровского края ввели режим ЧС после тайфуна «Джеби» 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Местный пожарно-спасательный гарнизон и сотрудники ЖКХ продолжают расчищать улицы, сообщает РИА Новости.
Основной удар тайфуна «Джеби» пришёлся на Японию. Там погибли шесть человек, сотни травмированы, отменено 600 авиарейсов.
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