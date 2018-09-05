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Штурмовая авиация уничтожила схроны условных террористов на учениях в Забайкалье
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Штурмовая авиация уничтожила схроны условных террористов на учениях в Забайкалье 

ТАСС + ещё 1 5 сентября 2018
ЧИТА, 5 сентября. /ТАСС/. Летчики штурмовой авиации уничтожили схроны с вооружением условных террористов во время летно-тактических учений в Забайкальском крае, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Летчики штурмовиков Су-25 отработали задачи по совершению групповых полетов в заданный район по заранее полученным координатам, обнаружению наземных целей, имитирующих схроны с вооружением «террористов», — сказали в пресс-службе.
Пилоты выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом рельефа местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных маневров.
Для уничтожения целей использовались авиационные бомбы и осколочно-фугасные зажигательные снаряды для штатного пушечного вооружения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВВО, в учениях участвовало около десятка самолетов.
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