Парень получил 6 лет за изнасилование пьяной учительницы

В студии «Прямого эфира» пытались разобраться в истории, которая произошла в Чите 31 августа 2017 года. 23-летний Валерий Кошечкин получил 6 лет за изнасилование 33-летней учительницы Оксаны Коровкиной.

Женщина требует от молодого человека полмиллиона рублей в качестве компенсации, однако мать Валерия и другие его знакомые говорят, что никакого изнасилования не было.

Кроме того, возникли вопросы: как замужняя женщина оказалась в нетрезвом состоянии в квартире незнакомого молодого человека и не пытается ли она таким образом скрыть свою измену от мужа, если сексуальный контакт действительно был?

Валерий изначально признал, что секс с Оксаной был, но по обоюдному согласию. Затем он от своих слов отказался.

Мать Валерия утверждает, что женщина оговорила не только ее сына, но и ее саму, когда заявила, что та ее якобы угрожала «закопать».

По показаниям свидетелей Оксана была в тот вечер сначала «пьяненькая», а потом выпила еще крепкого пива «и стала неадекватной». При этом выяснилось, что у следствия нет биоматериалов, подтверждающих факт изнасилования.

Оксана же из-за переживаний за год потеряла 14 килограммов. Она пьет успокоительное и мечтает забыть тот трагический день. Женщина прошла детектор лжи.