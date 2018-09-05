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Парень получил 6 лет за изнасилование пьяной учительницы
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Парень получил 6 лет за изнасилование пьяной учительницы 

Вести.Ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В студии «Прямого эфира» пытались разобраться в истории, которая произошла в Чите 31 августа 2017 года. 23-летний Валерий Кошечкин получил 6 лет за изнасилование 33-летней учительницы Оксаны Коровкиной.
Женщина требует от молодого человека полмиллиона рублей в качестве компенсации, однако мать Валерия и другие его знакомые говорят, что никакого изнасилования не было.
Кроме того, возникли вопросы: как замужняя женщина оказалась в нетрезвом состоянии в квартире незнакомого молодого человека и не пытается ли она таким образом скрыть свою измену от мужа, если сексуальный контакт действительно был?
Валерий изначально признал, что секс с Оксаной был, но по обоюдному согласию. Затем он от своих слов отказался.
Мать Валерия утверждает, что женщина оговорила не только ее сына, но и ее саму, когда заявила, что та ее якобы угрожала «закопать».
По показаниям свидетелей Оксана была в тот вечер сначала «пьяненькая», а потом выпила еще крепкого пива «и стала неадекватной». При этом выяснилось, что у следствия нет биоматериалов, подтверждающих факт изнасилования.
Оксана же из-за переживаний за год потеряла 14 килограммов. Она пьет успокоительное и мечтает забыть тот трагический день. Женщина прошла детектор лжи.
Как прокомментировал результаты полиграфолог, было ли изнасилование вообще и не пытается ли Оксана заработать денег с помощью шантажа? Разбор этой истории — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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