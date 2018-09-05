В заброшенном доме под Тамбовом бездомный нашел тело 34-летнего мужчины

Правоохранители по подозрению в убийстве задержали 34-летнего знакомого потерпевшего. По версии следователей, вечером 1 сентября мужчины поругались. Предположительно из-за того, что потерпевший не отдал ему часть денег от продажи металлолома, знакомый его избил.

На следующий день бездомный нашел труп в заброшенном доме. Причиной смерти погибшего стала закрытая черепно-мозговая травма.

«В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе регионального ведомства.