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В заброшенном доме под Тамбовом бездомный нашел тело 34-летнего мужчины
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В заброшенном доме под Тамбовом бездомный нашел тело 34-летнего мужчины 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ
2 сентября в заброшенном доме поселка Свобода Никифоровского района нашли тело 34-летнего мужчины, сообщила пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области.
Правоохранители по подозрению в убийстве задержали 34-летнего знакомого потерпевшего. По версии следователей, вечером 1 сентября мужчины поругались. Предположительно из-за того, что потерпевший не отдал ему часть денег от продажи металлолома, знакомый его избил.
На следующий день бездомный нашел труп в заброшенном доме. Причиной смерти погибшего стала закрытая черепно-мозговая травма.
«В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе регионального ведомства.
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