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Марка в честь 100-летия Физико-технического института им. А. Иоффе вышла в почтовое обращение
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Марка в честь 100-летия Физико-технического института им. А. Иоффе вышла в почтовое обращение 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство связи
Посвященная 100-летию Физико-технического института им. А. Иоффе марка вышла в почтовое обращение 5 сентября 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».
«5 сентября в почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию Физико-технического института им. А. Иоффе. На почтовой марке изображен бюст Абрама Иоффе работы скульптора Гавриила Гликмана и здание Физико-технического института им. А. Иоффе РАН», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.
Физико-технический институт им. А. Иоффе РАН — один из крупнейших научно-исследовательских институтов России. Основан А. Иоффе в 1918 г. Согласно данным из открытых источников, занимает первую строчку в списке российских институтов по суммарному индексу цитирования научных публикаций своих сотрудников.
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