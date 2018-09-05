В Казани сотрудника ОМОНа подозревают в убийстве девушки из-за ревности

28-летнего сотрцдника ОМОНа подозревают в убийстве девушки из-за ревности, сообщает « Комсомольская правда ».

Тело 21-летней студентки кооперативного института обнаружили в ночь на 1 сентября на козырьке многоэтажного дома по ул. Космонавтов. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего сотрудника ОМОНа, который проживал в этом доме. По данным издания, мужчина в момент приезда полиции был пьян. В его квартире нашли пустую бутылку из-под водки и сумку погибшей девушки. Молодой человек якобы признался, что расправился с девушкой из-за ревности.

Родители погибшей утверждают, что в ее сумке должны были лежать 45 тыс. рублей, которые ей дали накануне на оплату мебели. Однако после того, как им вернули сумку, в ней оказалось менее 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».