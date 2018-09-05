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В Казани сотрудника ОМОНа подозревают в убийстве девушки из-за ревности
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В Казани сотрудника ОМОНа подозревают в убийстве девушки из-за ревности 

АиФ Казань + ещё 1 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
28-летнего сотрцдника ОМОНа подозревают в убийстве девушки из-за ревности, сообщает «Комсомольская правда».
Тело 21-летней студентки кооперативного института обнаружили в ночь на 1 сентября на козырьке многоэтажного дома по ул. Космонавтов. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего сотрудника ОМОНа, который проживал в этом доме. По данным издания, мужчина в момент приезда полиции был пьян. В его квартире нашли пустую бутылку из-под водки и сумку погибшей девушки. Молодой человек якобы признался, что расправился с девушкой из-за ревности.
Родители погибшей утверждают, что в ее сумке должны были лежать 45 тыс. рублей, которые ей дали накануне на оплату мебели. Однако после того, как им вернули сумку, в ней оказалось менее 10 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
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