Родственники опознали тело погибшего в горах Алтая альпиниста

По данным следствия, тело мужчины нашли в урочище «Ак-Туру» 24 августа. Туристы обнаружили замерзшего мужчину в леднике 24 августа. После они вызвали спасателей, которые эвакуировали тело.

"Позже в республику прибыли родственники, они опознали тело по вещам: серебряной цепочке, медальону на шее и фотоаппарату", — говорится в сообщении.

Погибший проживал в Белокурихе. Четыре года назад 1 мая он приехал в Кош-Агачский район, чтобы совершить восхождение на ледник. Перед походом он связался с родственниками и сообщил, что до 9 мая будет без связи, в итоге мужчина так и не позвонил. Причина смерти устанавливается.