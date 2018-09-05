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Родственники опознали тело погибшего в горах Алтая альпиниста
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Родственники опознали тело погибшего в горах Алтая альпиниста 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 5 сен — РИА Новости. Погибший в горах Алтая альпинист был опознан родственниками, им оказался житель Белокурихи, пропавший четыре года назад, сообщает СУСК России по Республике Алтай.
По данным следствия, тело мужчины нашли в урочище «Ак-Туру» 24 августа. Туристы обнаружили замерзшего мужчину в леднике 24 августа. После они вызвали спасателей, которые эвакуировали тело.
"Позже в республику прибыли родственники, они опознали тело по вещам: серебряной цепочке, медальону на шее и фотоаппарату", — говорится в сообщении.
Погибший проживал в Белокурихе. Четыре года назад 1 мая он приехал в Кош-Агачский район, чтобы совершить восхождение на ледник. Перед походом он связался с родственниками и сообщил, что до 9 мая будет без связи, в итоге мужчина так и не позвонил. Причина смерти устанавливается.
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