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Опознано тело погибшего в горах Алтая альпиниста
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Опознано тело погибшего в горах Алтая альпиниста 

АиФ — Алтай + ещё 1 46 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Погибший в горах Алтая альпинист был опознан родственниками, сообщает СУ СК России по Республике Алтай.
Тело мужчины нашли в урочище «Ак-Туру» 24 августа. Туристы обнаружили замерзшего мужчину в леднике 24 августа. После они вызвали спасателей, которые эвакуировали тело, и уже 1 августа в республику прибыли родственники. Они опознали тело по вещам: серебряной цепочке, медальону на шее и т.д.
Погибший проживал в Белокурихе. Четыре года назад 1 мая он приехал в Кош-Агачский район, чтобы совершить восхождение на ледник. Перед походом он связался с родственниками и сообщил, что до 9 мая будет без связи. В итоге мужчина так и не позвонил. Причина смерти устанавливается.
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