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Летчики ВВО проводят тренировочные полеты с выполнением фигур высшего пилотажа над бухтой Аякс во Владивостоке
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Летчики ВВО проводят тренировочные полеты с выполнением фигур высшего пилотажа над бухтой Аякс во Владивостоке 

ТК «Звезда» 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.
Летчики Восточного военного округа приступили к тренировочным полетам над бухтой Аякс во Владивостоке. Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.
Летчики на истребителях Су-35С в ходе первых тренировочных полётов над акваторией бухты Аякс отработали пилотаж в составе группы их семи боевых машин, совершенствовали парный и одиночный пилотаж.
Кроме того один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие.
Справочно:
Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой, а также новыми двигателями разработки НПО «Сатурн». Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения.
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