Летчики ВВО проводят тренировочные полеты с выполнением фигур высшего пилотажа над бухтой Аякс во Владивостоке

Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.

Летчики Восточного военного округа приступили к тренировочным полетам над бухтой Аякс во Владивостоке . Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.

Летчики на истребителях Су-35С в ходе первых тренировочных полётов над акваторией бухты Аякс отработали пилотаж в составе группы их семи боевых машин, совершенствовали парный и одиночный пилотаж.

Кроме того один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие.

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