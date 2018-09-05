Летчики ВВО проводят тренировочные полеты с выполнением фигур высшего пилотажа над бухтой Аякс во Владивостоке 

Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.
Летчики Восточного военного округа приступили к тренировочным полетам над бухтой Аякс во Владивостоке. Экипажи самолётов с аэродрома Центральная-Угловая готовятся к показательному выступлению, которое запланировано в рамках программы мероприятий Восточного экономического форума.
Летчики на истребителях Су-35С в ходе первых тренировочных полётов над акваторией бухты Аякс отработали пилотаж в составе группы их семи боевых машин, совершенствовали парный и одиночный пилотаж.
Кроме того один из истребителей Су-35С выполнил программу высшего пилотажа, в ходе которой были отработаны такие фигуры, как «бочка», «колокол», «зеркало», «ухо» и другие.
Справочно:
Су-35С — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями управляемого вектора тяги обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решёткой, а также новыми двигателями разработки НПО «Сатурн». Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения.