Благоустройство Сиреневого сада в парке «Сокольники» планируются провести в 2019 г.

Сиреневый сад в «Сокольниках» намерены благоустроить в 2019 г., сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Одно из главных украшений парка «Сокольники» — Сиреневый сад — ждет масштабное обновление. Зеленый уголок с обширной коллекцией сирени обустроят по образцу дворцового парка XVIII века. Благоустройство Сиреневого сада запланировано на 2019 г.», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в Сиреневом саду все беседки, арки и фонтаны будут стилизованы под русский классицизм — стиль в архитектуре и изобразительном искусстве, для которого характерно подражание античным образцам. По всему саду будет расставлено 12 декоративных белых арок высотой 3 м каждая. В зависимости от сезона их будут украшать разными цветами и зеленью. Кроме того, здесь появятся четыре перголы с качелями и восемь питьевых фонтанчиков, напоминающих колонны без капителей. Необычным украшением станут две арки с падающими струями воды. В стиле дворцовых садов будут оформлены павильон матери и ребенка, который появится в Сиреневом саду впервые, и павильон для проведения свадеб и праздничных мероприятий.

Кроме того, в саду предстоит заменят 30 лавочек и 80 фонарей. Будет сделано новое покрытие прогулочных дорожек, восстановят деревянные мостики через русло сухого ручья, а скульптуры авторства местного художника Бориса Мачкова отреставрируют. Это пять работ из серии «Материнство».

В пресс-службе парка «Сокольники» добавили, что коллекция растений Сиреневого сада насчитывает десятки видов сирени, к ним добавят новые. Посадят еще 40 кустов сирени. Растительность также разнообразят за счет высадки 12 хвойных деревьев, среди которых будут туи, ели, пихты и лиственницы, и 300 кустарников. Коллекцию сада также дополнят дальневосточные растения, такие как рододендроны разных видов, редкие лианы актинидия и лимонник, а также природные клематисы. В Сиреневом саду разобьют мавританский газон. Это многолетние травы, дополненные цветами: фацелией, эшшольцией, гвоздикой-травянкой, колокольчиком.

Сиреневый сад в парке «Сокольники» открылся в 1958 г. Площадь сада составляет 1,34 га. Помимо сирени, там растут 60-летние голубые ели, 100-летние дубы, осины, груши, декоративные яблони, бархат амурский и другие растения.