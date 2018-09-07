В Саратове изменится время движения двух пригородных автобусных маршрутов 

С 10 сентября 2018 года движение автобусов по междугородным маршрутам № 632 «Петровск — Саратов» и № 632-1 «Саратов — Петровск» будет осуществляться еженедельно согласно следующему расписанию:
Отправление автобусов из г. Саратов:
06-40 час. ежедневно;
08-00 час. ежедневно;
08-45 час. по понедельникам и субботам;
09-45 час. ежедневно;
10-40 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам;
11-25 час. ежедневно;
12-10 час. ежедневно;
13-20 час. ежедневно;
14-10 час. ежедневно;
15-30 час. ежедневно;
16-30 час. ежедневно;
17-15 час. ежедневно;
18-20 час. ежедневно;
19-15 час. по пятницам и воскресеньям.
В 06:00 из Петровска в Саратов автобус будет ходить с понедельника по субботу. В 06:30 только по понедельникам, субботам и воскресеньям. В 07:00 из Петровска в Саратов можно будет уехать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.
08-00 час. ежедневно;
09-00 час. ежедневно;
10-00 час. ежедневно;
11-00 час. ежедневно;
12-00 час. ежедневно;
13-00 час. ежедневно;
14-00 час. ежедневно;
15-00 час. ежедневно;
16-00 час. по пятницам и воскресеньям;
17-00 час. ежедневно;
18-00 час. ежедневно.
Стоит отметить, что из Петровска до Саратова кроме указанных маршрутов следует автобусный маршрут № 507 «Пригородный — Саратов». Отправление автобусов из Петровска: В 09:30 и 16:30 ежедневно. Из Саратова в Петровск можно будет уехать в 12:40 и 18:40 ежедневно.