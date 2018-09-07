В Саратове изменится время движения двух пригородных автобусных маршрутов

С 10 сентября 2018 года движение автобусов по междугородным маршрутам № 632 « Петровск Саратов » и № 632-1 «Саратов — Петровск» будет осуществляться еженедельно согласно следующему расписанию:

Отправление автобусов из г. Саратов:

06-40 час. ежедневно;

08-00 час. ежедневно;

08-45 час. по понедельникам и субботам;

09-45 час. ежедневно;

10-40 час. по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам;

11-25 час. ежедневно;

12-10 час. ежедневно;

13-20 час. ежедневно;

14-10 час. ежедневно;

15-30 час. ежедневно;

16-30 час. ежедневно;

17-15 час. ежедневно;

18-20 час. ежедневно;

19-15 час. по пятницам и воскресеньям.

В 06:00 из Петровска в Саратов автобус будет ходить с понедельника по субботу. В 06:30 только по понедельникам, субботам и воскресеньям. В 07:00 из Петровска в Саратов можно будет уехать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.

08-00 час. ежедневно;

09-00 час. ежедневно;

10-00 час. ежедневно;

11-00 час. ежедневно;

12-00 час. ежедневно;

13-00 час. ежедневно;

14-00 час. ежедневно;

15-00 час. ежедневно;

16-00 час. по пятницам и воскресеньям;

17-00 час. ежедневно;

18-00 час. ежедневно.

Стоит отметить, что из Петровска до Саратова кроме указанных маршрутов следует автобусный маршрут № 507 «Пригородный — Саратов». Отправление автобусов из Петровска: В 09:30 и 16:30 ежедневно. Из Саратова в Петровск можно будет уехать в 12:40 и 18:40 ежедневно.