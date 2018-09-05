Православные чтут память мученика Луппа Солунского

Мученик Лупп жил в конце III в. — начале IV в. и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского.

Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса.

Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.

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