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При крушении самолета в Калифорнии погиб пилот
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При крушении самолета в Калифорнии погиб пилот 

Вести.Ru + ещё 1 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Рядом с аэропортом Пало-Альто в минувший вторник, 4 сентября, разбился легкий одномоторный самолет Mooney M20, перевозящий для проведения плановой операции больную девушку и сопровождающую ее мачеху.
По словам очевидцев, пилот зашел на посадку до того, как для него расчистили выделенную полосу, и крушение произошло, когда летчик пробовал набрать высоту после безуспешной попытки приземлиться.
Самолет рухнул в местный пруд. Пилот — 60-летний мужчина, имя которого пока не раскрывается — погиб. Хлоя Кинг, 16-летняя девушка, летевшая на операцию, получила несколько ушибов, и смогла самостоятельно добраться до кареты скорой помощи. Сопровождающая ее мачеха, 49-летняя Ненси Делламария, сломала ребра и повредила шею.
Пострадавших женщин увезли в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.
В настоящее время расследованием причин катастрофы занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
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