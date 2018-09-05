При крушении самолета в Калифорнии погиб пилот

Рядом с аэропортом Пало-Альто в минувший вторник, 4 сентября, разбился легкий одномоторный самолет Mooney M20, перевозящий для проведения плановой операции больную девушку и сопровождающую ее мачеху.

По словам очевидцев, пилот зашел на посадку до того, как для него расчистили выделенную полосу, и крушение произошло, когда летчик пробовал набрать высоту после безуспешной попытки приземлиться.

Самолет рухнул в местный пруд. Пилот — 60-летний мужчина, имя которого пока не раскрывается — погиб. Хлоя Кинг, 16-летняя девушка, летевшая на операцию, получила несколько ушибов, и смогла самостоятельно добраться до кареты скорой помощи. Сопровождающая ее мачеха, 49-летняя Ненси Делламария, сломала ребра и повредила шею.

Пострадавших женщин увезли в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время расследованием причин катастрофы занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).