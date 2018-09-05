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Ростовчане смогут купить транспортные карты у водителей автобусов
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Ростовчане смогут купить транспортные карты у водителей автобусов 

АиФ Ростов + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Жители донской столицы смогут приобрести транспортные карты для безналичной оплаты проезда у водителей автобусов.
Согласно информации из официальных источников, с 5 сентября приобрести транспортную карту можно у всех водителей маршрутов АТП-3.
Карты доступны в номиналах 100, 200, 500 рублей.
Напомним,3 сентября на совещании по вопросам развития транспортной платежной системы Ростова-на-Дону донской губернатор Василий Голубев заявил о необходимости активизировать реализацию проекта по внедрению безналичной оплаты проезда в городе.
В настоящее время в донской столице лишь 30% пассажиров оплачивают проезд по безналичному расчету.
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