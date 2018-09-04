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В Донецке нашли труп женщины в колодце
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В Донецке нашли труп женщины в колодце 

161.ru 42 минуты назад
Фото: 161.ru
Следователи возбудили дело по статье «Убийство»
В Донецке на окраине города местные жители нашли в колодце труп женщины. Судя по тому, что тело уже начало гнить, оно находилось на дне колодца достаточно долго. На теле убитой не обнаружено признаков изнасилования.
— Мы возбудили дело по статье «Убийство». Сейчас идёт расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в региональном следкоме.
Известно, что в Донецке пропала местная жительница три недели назад. Пока неизвестно, она ли была найдена.
В конце августа в Ростове пропала 23-летняя Мария Перебейнос: она вышла на пробежку и не вернулась. Накануне ее тело обнаружили в зарослях камыша. Преступник изнасиловал девушку и сразу же убил. Полиция устанавливает личность подозреваемого в преступлении.
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