В Донецке нашли труп женщины в колодце

Следователи возбудили дело по статье «Убийство»

Донецке на окраине города местные жители нашли в колодце труп женщины. Судя по тому, что тело уже начало гнить, оно находилось на дне колодца достаточно долго. На теле убитой не обнаружено признаков изнасилования.

— Мы возбудили дело по статье «Убийство». Сейчас идёт расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в региональном следкоме.

Известно, что в Донецке пропала местная жительница три недели назад. Пока неизвестно, она ли была найдена.

В конце августа в Ростове пропала 23-летняя Мария Перебейнос: она вышла на пробежку и не вернулась. Накануне ее тело обнаружили в зарослях камыша. Преступник изнасиловал девушку и сразу же убил. Полиция устанавливает личность подозреваемого в преступлении.