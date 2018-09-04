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СК отказал в возбуждении дела после смерти жителя Калининграда в отделе полиции
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СК отказал в возбуждении дела после смерти жителя Калининграда в отделе полиции 

ТАСС 38 минут назад
ТАСС, 4 сентября. Следователи не нашили оснований для возбуждения уголовного дела после смерти задержанного в отделе полиции в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области.
"Следователи не нашли оснований для возбуждения уголовного дела по статьям «Убийство», «Халатность», «Доведение до самоубийства» и «Превышение должностных полномочий». В основу решения легла проведенная ведомством проверка", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что задержанный 5 августа за мелкое хулиганство житель Калининграда был доставлен в Центральный отдел местной полиции. Его тело полициейские обнаружили в камере вечером следующего дня.
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