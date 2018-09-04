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Переплывший озеро лось утонул, испугавшись туристов
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Переплывший озеро лось утонул, испугавшись туристов 

Вести.Ru + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
В американском штате Вермонт лось проплыл несколько километров по озеру, однако не смог справиться с боязнью людей. Испугавшись туристов, которые начали фотографировать животное, как только оно выбралось на берег, четвероногий пловец вновь отдалился от берега и вскоре утонул, сообщает AP.
Представители береговой охраны подтвердили, что лось проплыл по озеру Шамплейн в городе Саут-Хиро от трех до девяти километров. Животное угораздило выбраться рядом с велосипедной тропой, популярной у местных туристов.
"Пловца" тут же окружили около шести человек и начали фотографировать. Уставший лось испугался и, несмотря на упадок сил, отплыл вновь отплыл от берега.
Лося попытались спасти сотрудники службы охраны рыбных ресурсов и диких животных, однако их усилия не увеначались успехом — когда все было готово для того, чтобы взять животное на буксир, оно резко пошло ко дну и захлебнулось.
Это не первый случай, когда излишнее внимание со стороны людей губит животных. Ранее сообщалось, что в Аргентине туристы фотографировались с выброшенным на берег дельфином, пока тот не умер.
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