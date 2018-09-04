В КБР суд рассмотрит дело женщины, которая пыталась продать дочь

По версии следствия, 20 июля 2016 года в одной из соседних республик обвиняемая родила девочку, которую собиралась продать жительнице Кабардино-Балкарии, 31 июля 2016 года обвиняемая прибыла в город Нарткала, где должна была передать ребенка. Однако ей помешали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой по статье УК РФ «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.