Ещё
В КБР суд рассмотрит дело женщины, которая пыталась продать дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КБР суд рассмотрит дело женщины, которая пыталась продать дочь 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 4 сен — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая пытала продать своего ребенка, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, 20 июля 2016 года в одной из соседних республик обвиняемая родила девочку, которую собиралась продать жительнице Кабардино-Балкарии, 31 июля 2016 года обвиняемая прибыла в город Нарткала, где должна была передать ребенка. Однако ей помешали сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по СКФО.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой по статье УК РФ «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Последние новости
Избили, сняли, убежали. Новое жестокое хобби подростков В реальном Крыму все немного по-другому Порошенко "взбесился" из-за одного слова Тимошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден виновник ЧП на МКС314
Россия бомбит Идлиб794
Захарченко убила Чебурашка76
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе109
В Сети узнали о тайной церемонии прощания с Кобзоном9
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение