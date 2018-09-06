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СК разберется в ситуации в детском саду Красноярска
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СК разберется в ситуации в детском саду Красноярска 

РИА Новости + ещё 10 57 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 6 сен — РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте, произошедшем в одном из частных детских садов Красноярска, где по заявлению матери воспитатель грубо обращалась с ее ребенком — таскала за волосы и толкала, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
По ее словам, поводом послужил материал, размещенный на местном телеканале ТВК. По данным журналистов, об инциденте им рассказала мама пострадавшей девочки. По словам женщины, она сняла на телефон видео с камеры видеонаблюдения, где видно как ребенка сначала толкают, а потом, взяв за волосы, подталкивают к кабинке.
"По материалам, опубликованным в СМИ, начата доследственная проверка", — сказала Дегидь.
По данным краевого главка МВД, полиция также заинтересовалась данным инцидентом и провела свою проверку.
"К нам 30 августа поступило заявление от матери ребенка. Мы провели проверку и 3 сентября ее материалы направили следователям ", — сказала заместитель начальника пресс-службы Ирина Барышникова.
Она добавила, что данное деяние при доказанности вины попадает под статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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