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Российские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря погибшую подлодку
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Российские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря погибшую подлодку 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экспедиция по поиску затонувших субмарин «Поклон кораблям Великой Победы» в этом году начала исследования в Финском заливе.
Советская подводная лодка С-12, затонувшая во время Великой Отечественной Войны, была найдена неподалеку от северного побережья Эстонии. Об уникальной находке рассказал руководитель экспедиции основатель разведывательно-водолазной команды Константин Богданов. Именно он подтвердил, что найденная подлодка — это именно С-12.
«Это Эс-Двенадцатая. У нее оторван нос, лежит параллельно кормовой части», — рассказал Богданов.
Исследователь рассказал, как погибла субмарина в 1943 году.
«Это лодка Эс-12 которая погибла здесь в начале августа 43-го года при попытке форсировать их сеть которая была протянута от Вокрлы до острова Нейстар», — пояснил Богданов.
Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» стартовала в апреле этого года. Участниками экспедиции уже обнаружено более 10 подлодок.
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