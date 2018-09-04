Российские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря погибшую подлодку

Экспедиция по поиску затонувших субмарин «Поклон кораблям Великой Победы» в этом году начала исследования в Финском заливе.

Советская подводная лодка С-12, затонувшая во время Великой Отечественной Войны, была найдена неподалеку от северного побережья Эстонии . Об уникальной находке рассказал руководитель экспедиции основатель разведывательно-водолазной команды Константин Богданов . Именно он подтвердил, что найденная подлодка — это именно С-12.

«Это Эс-Двенадцатая. У нее оторван нос, лежит параллельно кормовой части», — рассказал Богданов.

Исследователь рассказал, как погибла субмарина в 1943 году.

«Это лодка Эс-12 которая погибла здесь в начале августа 43-го года при попытке форсировать их сеть которая была протянута от Вокрлы до острова Нейстар», — пояснил Богданов.

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» стартовала в апреле этого года. Участниками экспедиции уже обнаружено более 10 подлодок.