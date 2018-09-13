Власти Калининграда поменяли расписание автобусов в дни проведения мирового чемпионата фейерверков

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проанализировав первый день чемпионата, в мэрии пришли к выводу, что наиболее востребованным у зрителей оказался временный маршрут №1, следующий от Ленинского проспекта (ТЦ «Европа») до острова Октябрьского . Было решено пустить два дополнительных автобуса с 16:00 до 21:00 и четыре шаттла в период с 22:00 до 24:00. Со второго временного маршрута Южный вокзал — остров Октябрьский сняли два автобуса.

Изменилось и расписание общественного транспорта.

Для перевозки пассажиров из центра к окраинам перевозчики на маршрутах №1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 44, 48, 49 выпустят по три-четыре дополнительных автобуса. Время их отправления будет фиксированным — в 22:50 и 23:50. Они будут следовать по сокращённым маршрутам.

В обоих направлениях с 22:30 до 23:50 будет ходить транспорт №61, 63, 64, 65, 68, 71, 74, 75, 92. На каждом дополнительно пустят по три микроавтобуса.

Ранее «Клопс» опубликовал видео первого дня мирового чемпионата фейерверков. Своё мастерство продемонстрировали команды из Канады, Эстонии и США, а шоу было снято с квадрокоптера.