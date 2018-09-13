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Мэрия о забастовке водителей маршруток: В пятницу все машины выдут на линию
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Мэрия о забастовке водителей маршруток: В пятницу все машины выдут на линию 

Клопс.Ru + ещё 26 47 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининграде маршрутки № 61, 63, 64, 68, 71 завтра, 14 сентября, выйдут на линию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Администрация городского округа «Город Калининград» приносит извинения горожанам и гостям города за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Сегодня, 13 сентября, в Калининграде маршрутные такси ГК «Скиба» сошли с линии из-за конфликта с руководством. Водители предприятия прервали обслуживание пассажиров на маршрутах №71, 63 и 64. Часть рейсов была сокращена по маршрутам №61 и 68. Из-за проблем с маршрутками мэрия предложила пересесть на автобусы других перевозчиков.
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