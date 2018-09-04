Число погибших из-за землетрясения в Индонезии достигло 347 человек

9 августа — Прокомпинфо. По данным местных СМИ, по меньшей мере 347 человек погибли после землетрясения силой 6,9 баллов у берегов Индонезии, со ссылкой на представителя службы безопасности. Число погибших было сообщено на заседании властей в среду. Власти все еще ведут поиски пострадавших среди обломков, в надежде найти выживших. «Мы не знаем точно, сколько людей находятся под обломками», — сказал журналистам представитель индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. «Поступают сообщения о том, что есть люди, похороненные заживо, это критическое время для немедленной эвакуации». Землетрясение произошло всего через неделю после того, как Ломбок был поражен землетрясением магнитудой 6,4 балла, в результате которого погибли 17 человек. Индонезия, которая находится на Тихоокеанском огненном кольце, регулярно страдает от землетрясений. Более 120 000 индонезийцев погибли в результате цунами в Индийском океане в 2004 году, в результате которого в 13 странах погибло в общей сложности 226 000 человек.