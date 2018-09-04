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В Свердловской области мужчина зарезал двух человек в продуктовом магазине
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В Свердловской области мужчина зарезал двух человек в продуктовом магазине 

ProComp.info 1 час назад
13 августа. PROCOMP.INFO — В городе Каменск-Уральский, Свердловской области местный житель совершил нападение с ножом на двух людей прямо в магазине. Возбуждено уголовное дело, сообщили Прокомпинфо в областном следственном комитете Российской Федерации. Местное издание сообщило, что воскресным вечером неизвестный мужчина совершил нападение на посетителей продуктового магазина находящийся по улице Октябрьская. Два человека получили ножевые ранения, от которых скончались на месте. По факту убийства следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство двух и более лиц». Следствие установило, что нападавший зарезал двух людей из-за личной неприязни в ходе разговора. В местном отделении МВД сообщили, что в данный момент ведётся розыск подозреваемого.
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