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В США лось утонул из-за назойливых туристов
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В США лось утонул из-за назойливых туристов 

РИА Новости 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В США лось утонул из-з чрезмерного внимания со стороны туристов, сообщает TVNZ.
По информации телеканала, инцидент произошел на озере Шамплейн. Когда животное проплыло несколько километров и попыталось выбраться на берег, к нему подбежали туристы с телефонами в надежде сделать фото. Лось испугался и вернулся обратно в воду, однако, к тому моменту животное было уже истощено, поэтому вскоре утонуло.
Телеканал приводит комментарий представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Карриера, который рассказал, что лоси, как правило, реагируют на встречу с человеком либо агрессией, либо бегством. Он также добавил, что при встрече с животным лучше отойти от него подальше, дабы не спровоцировать.
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