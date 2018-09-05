В Забайкалье штурмовики ВВО уничтожили схроны с вооружением условных террористов

Пилоты Су-25 выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Забайкальском крае на специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа состоялось летно-тактическое учение с летчиками штурмовой авиации по нанесению авиаударов по наземным целям условных террористов.

В ходе практической части ЛТУ летчики штурмовиков Су-25 отработали задачи по совершению групповых полетов в заданный район по заранее полученным координатам, обнаружению наземных целей, имитирующих схроны с вооружением «террористов».

Пилоты выполнили заходы на цели на различных высотах с учетом ландшафта местности, при этом бомбометание осуществлялось как из горизонтального полета, так и с применением сложных видов маневра.

Для уничтожения целей были использованы авиационные бомбы и осколочно-фугасные зажигательные снаряды для штатного пушечного вооружения.