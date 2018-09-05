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Конкурс на создание технического проекта нового музея блокады Ленинграда объявят к октябрю
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Конкурс на создание технического проекта нового музея блокады Ленинграда объявят к октябрю 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Конкурс на разработку технического проекта строительства нового музейно-выставочного комплекса, посвященного обороне и блокаде Ленинграда, планируется объявить к 1 октября этого года. Об этом сообщил журналистам директор петербургского АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин.
"20 сентября мы предполагаем получить последние участки [под строительство музея] и предполагаем, что к 1 октября мы объявим конкурс на проектирование, [создание] проектной документации и проекта экспозиции", — сказал журналистам Важенин в пресс-центре ТАСС.
Как отметил руководитель Центра выставочных и музейных проектов, ориентировочная стоимость строительства составляет порядка 6 млрд рублей. По его мнению, проект станет одной из визитных карточек города. Он отметил, что возможна корректировка сроков сдачи объекта. Ранее планировалось открыть музей в 2019 году, когда будет праздноваться 75-летие полного снятия блокады.
По его словам, на сегодняшний день утверждена дорожная карта, согласной которой конкурс на проектирование должен быть объявлен 1 сентября. «Условно говоря, от карты мы опаздываем на месяц-полтора, это не критическое отставание, при этом конец 2019 года [как время сдачи объекта], как мы предполагали и ставили себе задачу, скорее всего, под вопросом», — отметил директор центра. Он отметил, что сроки строительства могут увеличиться «максимум на три-четыре месяца».
Как рассказала журналистам заместитель директора по музейной и выставочной деятельности Центра выставочных и музейных проектов Милена Третьякова, за лето команда центра собрала порядка 800 предметов, связанных с блокадой. В основу экспозиции войдут документы военного времени и личные вещи жителей блокадного Ленинграда. Также она отметила, что центр не отказывается от проектов создания большого фондохранилища в будущем музее.
О проекте
Конкурс на создание архитектурной концепции для нового музея был объявлен в 2017 году. Его выиграла петербургская мастерская «Студия 44». Планировалось, что музей будет построен в 2019 году, в качестве предполагаемой стоимости строительства называлась цифра в 2 млрд рублей.
В городе уже существует музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Он ведет свою историю с 1944 года, когда была открыта выставка, посвященная защите города. В конце 1940-х выставка фактически прекратила свою работу. Впоследствии музей был возрожден, однако занимает сейчас лишь небольшую часть помещений бывшей выставки.
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