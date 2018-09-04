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Сожитель зарезал молодую супругу в Тарногском районе
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Сожитель зарезал молодую супругу в Тарногском районе 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Молодая жительница Тарногского городка погибла от удара ножом. Зарезал 26-летнюю девушку ее сожитель.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия разыгралась 7 июля в доме на улице Боровой. 25-летний мужчина с подругой решили устроить застолье. В ходе распития алкоголя они поссорились, тарногчанин схватился за нож. Для убийства хватило одного удара в грудь.
Девушка скончалась на месте происшествия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершено. Судьбу убийцы определит суд. Мужчину взяли под стражу, свою вину он полностью признал.
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