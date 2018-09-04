В Калининском районе мужчина задушил проводом бывшую жену

Жителя Калининского района подозревают в убийстве бывшей супруги. Следственный отдел по городу Балашову возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса (Убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.

По данным следователей, 2 сентября 2018 года мужчина пришел домой к своей бывшей супруге, проживающей в селе Колокольцовка Калининского района. В ходе беседы между ними произошел конфликт. Женщина предъявила бывшему супругу претензии о его злоупотреблении алкоголем. Разозлившись, мужчина толкнул ее в грудь. Женщина упала. Затем подозреваемый взял провод от акустической системы и сдавил им шею потерпевшей. Убедившись, что она не подает признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Как позже установили эксперты, причиной смерти 47-летней женщины стала механическая асфиксия.

"В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями территориального СК совместно с полицейскими в кратчайшие сроки было установлено местонахождение лица, совершившего преступление", — рассказали в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.