Более 80% СНТ в Подмосковье заключили договоры на вывоз мусора

Процент заключения договоров на вывоз мусора вырос на 28 процентных пунктов в Подмосковье за летний период, до 81% в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и до 58% — в частном секторе (ИЖС), сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева

«За время работы штаба (лето 2018 года — ред.) процент заключения договоров на вывоз мусора в Подмосковье вырос на 28 процентных пунктов, в СНТ он достиг 81%, в ИЖС — 58%», — сказала Витушева.

Она также отметила, что ведомство ставит задачу полностью решить проблему с незаключенными договорами на вывоз мусора в регионе.

«Задача — повысить уровень заключения договоров до 100%», — добавила руководитель Госадмтехнадзора Московской области.

По ее словам, в нескольких муниципалитетах был проведен эксперимент по включению платы за вывоз мусора в общий платежный документ МособлЕИРЦ. Отмечается, что этот эксперимент был удачным, и в ближайшее время число заключенных договоров на вывоз мусора значительно повысится.

В Подмосковье насчитывается более 1 миллиона дачных участков и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В летний сезон население региона увеличивается в 1,5 раза, а в отдельных муниципалитетах — в два-три раза.