Ещё
Более 80% СНТ в Подмосковье заключили договоры на вывоз мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80% СНТ в Подмосковье заключили договоры на вывоз мусора 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: В Подмосковье
Процент заключения договоров на вывоз мусора вырос на 28 процентных пунктов в Подмосковье за летний период, до 81% в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и до 58% — в частном секторе (ИЖС), сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.
«За время работы штаба (лето 2018 года — ред.) процент заключения договоров на вывоз мусора в Подмосковье вырос на 28 процентных пунктов, в СНТ он достиг 81%, в ИЖС — 58%», — сказала Витушева.
Она также отметила, что ведомство ставит задачу полностью решить проблему с незаключенными договорами на вывоз мусора в регионе.
«Задача — повысить уровень заключения договоров до 100%», — добавила руководитель Госадмтехнадзора Московской области.
По ее словам, в нескольких муниципалитетах был проведен эксперимент по включению платы за вывоз мусора в общий платежный документ МособлЕИРЦ. Отмечается, что этот эксперимент был удачным, и в ближайшее время число заключенных договоров на вывоз мусора значительно повысится.
В Подмосковье насчитывается более 1 миллиона дачных участков и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В летний сезон население региона увеличивается в 1,5 раза, а в отдельных муниципалитетах — в два-три раза.
РИАМО: последние новости
Более 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы утром в воскресенье Свыше 16 тыс книг выдали за сезон в летних читальнях в парках Москвы В Москве завершается работа над музейным окном с фрагментом церкви Николая Чудотворца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР287
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой725
Скрипалей отравили британцы356
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой817
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму333
Видео
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
01:14
ВОЗ нашел угрозу для миллиарда человек
Общество
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
04:24
США потеряли самолет-шпион
Армия Оружие
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение