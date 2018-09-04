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На Ставрополье юноша расстрелял отца, чтобы не помогать по хозяйству
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На Ставрополье юноша расстрелял отца, чтобы не помогать по хозяйству 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Подросток из посёлка Красочного расстрелял отца из ружья, чтобы не помогать на ферме, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Следователи выясняют подробности убийства, произошедшего 3 сентября в Ипатовском горокруге. По их данным, 17-летний юноша не хотел помогать отцу на животноводческой ферме, поэтому взял его ружьё и выстрелил в него не менее 12 раз. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
Юношу задержали и допросили, он рассказал о случившемся. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы и собирают дополнительные данные об убийстве. В отношении несовершеннолетнего стрелка возбуждено уголовное дело.
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