На Ставрополье юноша расстрелял отца, чтобы не помогать по хозяйству

Подросток из посёлка Красочного расстрелял отца из ружья, чтобы не помогать на ферме, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Следователи выясняют подробности убийства, произошедшего 3 сентября в Ипатовском горокруге. По их данным, 17-летний юноша не хотел помогать отцу на животноводческой ферме, поэтому взял его ружьё и выстрелил в него не менее 12 раз. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Юношу задержали и допросили, он рассказал о случившемся. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы и собирают дополнительные данные об убийстве. В отношении несовершеннолетнего стрелка возбуждено уголовное дело.