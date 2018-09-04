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Дети из крымского Армянска, где произошел выброс кислоты, отправятся в санатории
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Дети из крымского Армянска, где произошел выброс кислоты, отправятся в санатории 

BFM.RU + ещё 3 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех детей Армянска, где произошел выброс загрязняющего вещества в атмосферу, отправят отдыхать в санатории.
На севере Крыма 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком, на металлах образовалась ржавчина. Замминистра экологии и природных ресурсов республики Наталья Сологуб сообщила, что причиной мог стать хлороводород как продукт реакции серной кислоты в кислотонакопителе и соляной рапы на берегах, передает РИА Новости.
«Принято решение всех детей Армянска школьного и дошкольного возраста (дошкольного с мамами) отправить отдыхать в крымские санатории. Объявляем каникулы на две недели для армянских школьников и для детских садов», — сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма заявил, что работа завода «Крымский Титан», кислотонакопитель которого стал источником выброса загрязняющего вещества в атмосферу, остановлена на две недели в предупредительных целях.
Все дети и их родители будут отдыхать за государственный счет, отметил глава республики. Оснований для введения режима ЧС в городе нет, заявил глава Крыма.
«Никакой угрозы жизни и здоровью граждан на сегодняшний день нет», — сказал Аксенов.
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