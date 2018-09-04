Дети из крымского Армянска, где произошел выброс кислоты, отправятся в санатории

На севере Крыма 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком, на металлах образовалась ржавчина. Замминистра экологии и природных ресурсов республики Наталья Сологуб сообщила, что причиной мог стать хлороводород как продукт реакции серной кислоты в кислотонакопителе и соляной рапы на берегах, передает РИА Новости

«Принято решение всех детей Армянска школьного и дошкольного возраста (дошкольного с мамами) отправить отдыхать в крымские санатории. Объявляем каникулы на две недели для армянских школьников и для детских садов», — сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма заявил, что работа завода «Крымский Титан» , кислотонакопитель которого стал источником выброса загрязняющего вещества в атмосферу, остановлена на две недели в предупредительных целях.

Все дети и их родители будут отдыхать за государственный счет, отметил глава республики. Оснований для введения режима ЧС в городе нет, заявил глава Крыма.

«Никакой угрозы жизни и здоровью граждан на сегодняшний день нет», — сказал Аксенов.