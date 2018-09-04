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Мужчина надругался над матерью своей знакомой в Приозерске
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Мужчина надругался над матерью своей знакомой в Приозерске 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Геронтофил из Приозерска обвиняется в сексуальном насилии над матерью своей знакомой. Об этом сообщает следственный комитет Ленинградской области.
По версии следствия, обвиняемый пришел в квартиру к знакомой, которая проживала со своей матерью. Под предлогом серьезно поговорить с женщиной о ее дочери, мужчина остался в квартире. Ночью мужчина напал на 58-летнюю потерпевшую и надругался над ней. Воспользовавшись тем, что мужчина уснул, пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Инцидент произошел на одной из улиц Приозерска вечером 16 июня этого года.
Мужчину задержали. Как стало известно, задержанный ранее был неоднократно судим за совершение преступлений имущественного характера.
Возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В настоящее время собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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