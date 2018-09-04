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Житель Тамбовской области расправился с подругой на рыбалке
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Житель Тамбовской области расправился с подругой на рыбалке 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
В Мичуринске будут судить мужчину, жестоко убившего подругу на рыбалке, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Напомним, ночью 1 июня в Мичуринске у реки Лесной Воронеж в лесополосе волонтеры вместе с полицейскими нашли тело числившейся без вести пропавшей 54-летней женщины с признаками насилия.
По подозрению в убийстве правоохранители задержали 29-летнего сожителя погибшей. Он рассказал, что вечером 27 мая они выпивали на рыбалке, а потом поругались из-за денег. Мужчина несколько раз ударил ножом свою подругу. После этого он прикрыл тело женщины ветками и скрылся с места преступления. А на следующий день написал заявление в полицию об исчезновении сожительницы.
Следователи уже предъявили обвинение злоумышленнику, в ближайшее время его ждёт суд.
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