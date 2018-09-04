Житель Тамбовской области расправился с подругой на рыбалке

Напомним, ночью 1 июня в Мичуринске у реки Лесной Воронеж в лесополосе волонтеры вместе с полицейскими нашли тело числившейся без вести пропавшей 54-летней женщины с признаками насилия.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали 29-летнего сожителя погибшей. Он рассказал, что вечером 27 мая они выпивали на рыбалке, а потом поругались из-за денег. Мужчина несколько раз ударил ножом свою подругу. После этого он прикрыл тело женщины ветками и скрылся с места преступления. А на следующий день написал заявление в полицию об исчезновении сожительницы.

Следователи уже предъявили обвинение злоумышленнику, в ближайшее время его ждёт суд.