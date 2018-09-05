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Ученые создали программу, предсказывающую будущую зарплату
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Ученые создали программу, предсказывающую будущую зарплату 

Новая Кубань + ещё 1 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 сентября — Новая Кубань. Новая технология позволяет определить, какой заработок для вас наиболее вероятен.
Для этого были определены несколько факторов и выстроен специальный алгоритм. Помимо таких ключевых моментов, как профессия, степень образования, место жительства, образ жизни и т.д., учитывались, например, способность человека отказаться от сиюминутного вознаграждения в пользу получения прибыли в перспективе.
Кроме того, результаты исследования показали, что существует прямая связь между низким уровнем дохода и депрессией, пристрастием к алкоголю и прочими расстройствами.
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