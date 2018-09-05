Ученые создали программу, предсказывающую будущую зарплату

Краснодар . 5 сентября — Новая Кубань. Новая технология позволяет определить, какой заработок для вас наиболее вероятен.

Для этого были определены несколько факторов и выстроен специальный алгоритм. Помимо таких ключевых моментов, как профессия, степень образования, место жительства, образ жизни и т.д., учитывались, например, способность человека отказаться от сиюминутного вознаграждения в пользу получения прибыли в перспективе.

Кроме того, результаты исследования показали, что существует прямая связь между низким уровнем дохода и депрессией, пристрастием к алкоголю и прочими расстройствами.