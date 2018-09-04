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СК возбудил дело об убийстве 74-летней пенсионерки в подъезде жилого дома в Орехово-Зуево
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СК возбудил дело об убийстве 74-летней пенсионерки в подъезде жилого дома в Орехово-Зуево 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Следствие возбудило в Орехово-Зуево уголовное дело по факту убийства пенсионерки, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В понедельник, 3 сентября, в Орехово-Зуево в одном из многоэтажных домов по ул. Мадонская, в помещении общего тамбура, между квартирами, на полу с множественными колотыми и колото— резаными ранами в области шеи и груди, обнаружено тело 74-летней пенсионерки. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — рассказала О. Врадий.
В настоящее время в рамках проверки проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к убийству.
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