СК возбудил дело об убийстве 74-летней пенсионерки в подъезде жилого дома в Орехово-Зуево

«В понедельник, 3 сентября, в Орехово-Зуево в одном из многоэтажных домов по ул. Мадонская, в помещении общего тамбура, между квартирами, на полу с множественными колотыми и колото— резаными ранами в области шеи и груди, обнаружено тело 74-летней пенсионерки. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — рассказала О. Врадий.

В настоящее время в рамках проверки проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к убийству.