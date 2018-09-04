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Иностранец-рецидивист пойдет под суд за убийство во Всеволожском районе
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Иностранец-рецидивист пойдет под суд за убийство во Всеволожском районе 

Ivyborg.ru 29 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Мужчина из близлежащих республик пойдет под суд во Всеволожском районе за убийство своего знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.
По версии следствия, в ночь на 4 июня группа людей выпивала в квартире жилого дома по улице Любимая в Сертолово. Как стало известно, компания не только проживала в этой квартире, но и занималась ремонтными работами. Во время гуляния собутыльники поссорились из-за разногласий по оплате труда. В ходе ссоры 32-летний злоумышленник нанес удар ножом в сердце своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершенного убийства, обвиняемый ударил ножом по руке другого мужчину, находившегося в квартире, причинив ему телесные повреждения.
Свидетельнице преступлений злоумышленник приставил нож к животу. Женщина является сожительницей погибшего. Угрозу для своей жизни потерпевшая воспринимала реально.
Злоумышленник был задержан. Как стало известно, ранее мужчина был судим на территории Российской Федерации за совершение грабежа и разбоя.
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УКРФ (убийство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия), 119 УК РФ (угроза убийством).
В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств. Уголовное дело было направлено в суд.
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