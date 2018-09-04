Иностранец-рецидивист пойдет под суд за убийство во Всеволожском районе 

Мужчина из близлежащих республик пойдет под суд во Всеволожском районе за убийство своего знакомого. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.
По версии следствия, в ночь на 4 июня группа людей выпивала в квартире жилого дома по улице Любимая в Сертолово. Как стало известно, компания не только проживала в этой квартире, но и занималась ремонтными работами. Во время гуляния собутыльники поссорились из-за разногласий по оплате труда. В ходе ссоры 32-летний злоумышленник нанес удар ножом в сердце своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершенного убийства, обвиняемый ударил ножом по руке другого мужчину, находившегося в квартире, причинив ему телесные повреждения.
Свидетельнице преступлений злоумышленник приставил нож к животу. Женщина является сожительницей погибшего. Угрозу для своей жизни потерпевшая воспринимала реально.
Злоумышленник был задержан. Как стало известно, ранее мужчина был судим на территории Российской Федерации за совершение грабежа и разбоя.
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УКРФ (убийство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия), 119 УК РФ (угроза убийством).
В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств. Уголовное дело было направлено в суд.