Пьяная киевлянка пырнула ножом 7-летнего сына из-за ссоры 

Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры города.
37-летняя киевлянка ударила ребенка ножом в грудь во время ссоры в квартире на улице Николаева. Мальчика госпитализировали с проникающим ранением диафрагмы.
Его мать задержали без права на залог. В отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка.
Ранее в Киеве арестовали главу другого семейства, который забаррикадировался в квартире после ссоры с женой и взял в заложники своих четырех детей.