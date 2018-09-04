Пьяная киевлянка пырнула ножом 7-летнего сына из-за ссоры

Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры города.

37-летняя киевлянка ударила ребенка ножом в грудь во время ссоры в квартире на улице Николаева. Мальчика госпитализировали с проникающим ранением диафрагмы.

Его мать задержали без права на залог. В отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка.

Ранее в Киеве арестовали главу другого семейства, который забаррикадировался в квартире после ссоры с женой и взял в заложники своих четырех детей.