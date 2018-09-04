Ещё
Пьяная киевлянка пырнула ножом 7-летнего сына из-за ссоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяная киевлянка пырнула ножом 7-летнего сына из-за ссоры 

Украина.ру 48 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры города.
37-летняя киевлянка ударила ребенка ножом в грудь во время ссоры в квартире на улице Николаева. Мальчика госпитализировали с проникающим ранением диафрагмы.
Его мать задержали без права на залог. В отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка.
Ранее в Киеве арестовали главу другого семейства, который забаррикадировался в квартире после ссоры с женой и взял в заложники своих четырех детей.
Украина.ру: последние новости
Люстра или торшер: Где было спрятано устройство, сдетонировавшее в Донецке Пушилин обвинил Киев в убийстве Захарченко Супрунизация всей страны: Украиной управляют персонажи из комиксов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко462
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна77
Пока вы спали: Эстония отмыла «русские» миллиарды8
Прилепин назвал убийц Захарченко
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление505
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение