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В Италии отреставрировали могилу ученого, давшего имя Кузбассу
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В Италии отреставрировали могилу ученого, давшего имя Кузбассу 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Италии отреставрировали могилу Петра Чихачева.
Ученый внес большой вклад в промышленное развитие Кузбасса. В частности, благодаря его исследованиями была составлена первая геологическая карта Кузнецкого угольного бассейна и определены его размеры. Термин «Кузнецкий угольный бассейн» был введен ученым в 1842 году.
Могила Петра Чихачева находится во Флоренции на местном кладбище Аллори. Реставрация была проведена архитектором и реставратором кладбища по просьбе властей Кемеровской области и меценатов. Были полностью обновлены надгробие и весь участок.
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