В Италии отреставрировали могилу ученого, давшего имя Кузбассу

Италии отреставрировали могилу Петра Чихачева.

Ученый внес большой вклад в промышленное развитие Кузбасса. В частности, благодаря его исследованиями была составлена первая геологическая карта Кузнецкого угольного бассейна и определены его размеры. Термин «Кузнецкий угольный бассейн» был введен ученым в 1842 году.

Могила Петра Чихачева находится во Флоренции на местном кладбище Аллори. Реставрация была проведена архитектором и реставратором кладбища по просьбе властей Кемеровской области и меценатов. Были полностью обновлены надгробие и весь участок.