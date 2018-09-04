Следователи ищут убийцу 84-летней пенсионерки в Ельце 

В Ельце следователи устанавливают обстоятельства убийства 84-летней пенсионерки, сообщила пресс-служба СУ СКР по Липецкой области.
3 сентября тело пенсионерки в доме по улице Пожарная в Ельце без признаков жизни нашла соцработница, на обслуживании которой находилась пожилая женщина.
Прибывшие на место происшествия оперативники нашли на теле женщины множественные раны, в том числе и на голове. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти пенсионерки, а следователи ищут причастных к её убийству. Расследование уголовного дела продолжается.