Следователи ищут убийцу 84-летней пенсионерки в Ельце

3 сентября тело пенсионерки в доме по улице Пожарная в Ельце без признаков жизни нашла соцработница, на обслуживании которой находилась пожилая женщина.

Прибывшие на место происшествия оперативники нашли на теле женщины множественные раны, в том числе и на голове. Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти пенсионерки, а следователи ищут причастных к её убийству. Расследование уголовного дела продолжается.