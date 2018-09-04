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В Кимрах мужчина попытался убить знакомого
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В Кимрах мужчина попытался убить знакомого 

tvernews.ru 1 час назад
Следователи Кимр возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Саратовской области (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Вечером 1 сентября двое знакомых находились в квартире на улице Малая Садовая. Они распивали алкоголь, а затем между ними произошла ссора. Во время нее 35-летний мужчина взял нож и нанес несколько ударов в грудную клетку 47-летнему приятелю. После этого он с места преступления сбежал.
Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременным оказанием квалифицированной медицинской помощи, сообщает СУ СК по Тверской области.
Подозреваемый задержан.
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