В Кимрах мужчина попытался убить знакомого

Следователи Кимр возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Саратовской области (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 1 сентября двое знакомых находились в квартире на улице Малая Садовая. Они распивали алкоголь, а затем между ними произошла ссора. Во время нее 35-летний мужчина взял нож и нанес несколько ударов в грудную клетку 47-летнему приятелю. После этого он с места преступления сбежал.

Смерть потерпевшего не наступила в связи со своевременным оказанием квалифицированной медицинской помощи, сообщает СУ СК по Тверской области.

Подозреваемый задержан.