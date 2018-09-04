У россиян в Париже украли чемоданы драгоценностей на полмиллиона евро

Вооруженные грабители отняли у семьи россиян чемоданы с драгоценностями на сумму более 500 тысяч евро. Нападение произошло недалеко от парижского аэропорта Ле-Бурже . Об этом сообщает французское издание RTL.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября, когда семья российских туристов, прилетевших на частном самолете из Ниццы , ехала на такси из аэропорта. Внезапно дорогу им перегородил другой автомобиль, из которого выбежали вооруженные преступники. Они заставили россиян открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны.

Издание отмечает, что сумма в 500 миллионов евро — только предварительная оценка общего ущерба, она может быть скорректирована в ходе расследования. Дополнительная информация об ограбленных туристах не уточняется.

Ранее в марте 2017 года группу российских туристов ограбили неподалеку от Акапулько в мексиканском штате Герреро. Путешественники на автомобиле, проехав пункт оплаты La Venta, остановились в специальном месте для отдыха примерно в 15 километрах от Акапулько. В этот момент на них из кустов напали грабители, вооруженные мачете и ружьями. Они отобрали у россиян деньги, мобильные телефоны и чемоданы с вещами.