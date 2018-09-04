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Семью российских туристов ограбили в парижском аэропорту на миллион евро
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Семью российских туристов ограбили в парижском аэропорту на миллион евро 

BFM.RU + ещё 11 1 час назад
Фото: Москва24
У россиян похитили три чемодана, в которых находились драгоценности на сумму более 500 тысяч евро, сообщает «Интерфакс».
Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четверо вооруженных грабителей в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны.
Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.
Полиция отмечает, что преступники явно были хорошо информированы.
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