Семью российских туристов ограбили в парижском аэропорту на миллион евро

Полиция отмечает, что преступники явно были хорошо информированы.

Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.

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