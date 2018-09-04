В «Яндексе» рассказали где и как отдыхали россияне

Турция стала самой популярной страной для отдыха россиян этим летом. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс» , подготовленном на основе данных поиска и других сервисов.

"В ней [Турции] побывало в четыре раза больше пользователей Яндекса, чем в следующей по популярности Греции , и в шесть раз больше, чем на Кипре и в Испании , которые заняли третье и четвертое места", — говорится в исследовании. Замыкает пятерку лидеров Тунис

Италия, Черногория, Таиланд, Также в топ-15 стран вошли Болгария Финляндия , Франция, Германия, Вьетнам, Чехия и Доминиканская Республика.

Как отмечается, запросы из разных стран отличаются по содержанию. Достопримечательностями больше всего интересовались в европейских странах — за исключением Финляндии, для которой характерны только запросы, связанные с рыбалкой и отдыхом на природе. По числу наименований в гастрономических топах лидируют Таиланд и Вьетнам, по спискам покупок — Италия и Испания.

Проблемы, с которым люди сталкиваются на отдыхе, также отражаются в запросах. «В Турции и Болгарии, например, много спрашивают про вирусные инфекции. Для Таиланда характерны запросы про пищевые отравления и укусы планктона. Во Вьетнаме опасаются подделок и почему-то не могут разобраться с сейфом в номере. В Греции и Черногории боятся морских ежей, а в Тунисе — медуз», — говорится в исследовании.

Аналитики «Яндекса» также сравнили частоту употребления слов в домашних и заграничных запросах. Самыми «отпускными» оказались «ром» и «супермаркет», а самыми домашними — «кинотеатр» и «поликлиника».