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В «Яндексе» рассказали где и как отдыхали россияне
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В «Яндексе» рассказали где и как отдыхали россияне 

ТАСС + ещё 4 4 сентября 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
Турция стала самой популярной страной для отдыха россиян этим летом. Об этом говорится в исследовании компании «Яндекс», подготовленном на основе данных поиска и других сервисов.
"В ней [Турции] побывало в четыре раза больше пользователей Яндекса, чем в следующей по популярности Греции, и в шесть раз больше, чем на Кипре и в Испании, которые заняли третье и четвертое места", — говорится в исследовании. Замыкает пятерку лидеров Тунис.
Также в топ-15 стран вошли Болгария, Италия, Черногория, Таиланд, Финляндия, Франция, Германия, Вьетнам, Чехия и Доминиканская Республика.
Как отмечается, запросы из разных стран отличаются по содержанию. Достопримечательностями больше всего интересовались в европейских странах — за исключением Финляндии, для которой характерны только запросы, связанные с рыбалкой и отдыхом на природе. По числу наименований в гастрономических топах лидируют Таиланд и Вьетнам, по спискам покупок — Италия и Испания.
Проблемы, с которым люди сталкиваются на отдыхе, также отражаются в запросах. «В Турции и Болгарии, например, много спрашивают про вирусные инфекции. Для Таиланда характерны запросы про пищевые отравления и укусы планктона. Во Вьетнаме опасаются подделок и почему-то не могут разобраться с сейфом в номере. В Греции и Черногории боятся морских ежей, а в Тунисе — медуз», — говорится в исследовании.
Аналитики «Яндекса» также сравнили частоту употребления слов в домашних и заграничных запросах. Самыми «отпускными» оказались «ром» и «супермаркет», а самыми домашними — «кинотеатр» и «поликлиника».
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