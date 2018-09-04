Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве полицейского в столичном метро

Обвинение предъявлено 42-летнему фигуранту уголовного дела об убийстве сотрудника полиции в столичном метрополитене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — сказали в ведомстве.