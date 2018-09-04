Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве полицейского в столичном метро 

Обвинение предъявлено 42-летнему фигуранту уголовного дела об убийстве сотрудника полиции в столичном метрополитене. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте», — сказали в ведомстве.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что ночью 3 сентября неизвестный мужчина застрелил полицейского на станции метро «Курская», после чего скрылся с места преступления. По данным следствия, погибший остановил преступника для проверки документов. СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого.