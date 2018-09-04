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Предполагаемому убийце полицейского в московском метро предъявили обвинение
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Предполагаемому убийце полицейского в московском метро предъявили обвинение 

РИА Новости 1 час назад
СЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ МУЖЧИНЕ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОГО МЕТРО «КУРСКАЯ» — СК
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