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Украинский пастух с двумя сотнями коров нарушил белорусскую границу
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Украинский пастух с двумя сотнями коров нарушил белорусскую границу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает 4 сентября «Беларусь сегодня».
16-летнего нарушителя с животными задержали возле белорусско-украинской границы в Лельчицком районе. Он пояснил, что пас стадо в приграничье. Часть коров отбилась, парень попытался вернуть их и оказался на белорусской стороне со 170 украинскими парнокопытными.
Юношу и животных передали украинской стороне. Повторное подобное нарушение в течение года может обернуться для пастуха уголовным делом.
Примечательно, что это уже третий подобный случай с начала года на данном участке границы.
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