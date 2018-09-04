Украинский пастух с двумя сотнями коров нарушил белорусскую границу

Об этом сообщает 4 сентября «Беларусь сегодня».

16-летнего нарушителя с животными задержали возле белорусско-украинской границы в Лельчицком районе. Он пояснил, что пас стадо в приграничье. Часть коров отбилась, парень попытался вернуть их и оказался на белорусской стороне со 170 украинскими парнокопытными.

Юношу и животных передали украинской стороне. Повторное подобное нарушение в течение года может обернуться для пастуха уголовным делом.

Примечательно, что это уже третий подобный случай с начала года на данном участке границы.