Мужчина в Москве пытался выбросить из окна окровавленную женщину

В дом № 17 по Очаковскому шоссе были вызваны медики и полиция для помощи женщины в крови, которую пытался выбросить из окна мужчина. Об этом сообщили в экстренных службах города.

В службу 112 около 00:25 во вторник, 4 сентября, поступило сообщение, что мужчина с похожим на нож предметом пытается выбросить из окна раненую женщину.

По информации экстренных служб, на место происшествия выехала скорая, так как женщина была в крови и нуждалась в медпомощи. Также уточняется, что угрозы людям мужчина не представлял.