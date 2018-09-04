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Мужчина в Москве пытался выбросить из окна окровавленную женщину
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Мужчина в Москве пытался выбросить из окна окровавленную женщину 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В дом № 17 по Очаковскому шоссе были вызваны медики и полиция для помощи женщины в крови, которую пытался выбросить из окна мужчина. Об этом сообщили в экстренных службах города.
В службу 112 около 00:25 во вторник, 4 сентября, поступило сообщение, что мужчина с похожим на нож предметом пытается выбросить из окна раненую женщину.
По информации экстренных служб, на место происшествия выехала скорая, так как женщина была в крови и нуждалась в медпомощи. Также уточняется, что угрозы людям мужчина не представлял.
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