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В Африке турист спас антилопу, вытащив ее из ямы с водой
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В Африке турист спас антилопу, вытащив ее из ямы с водой 

РИА Новости + ещё 3 4 сентября 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На видео попал момент, как турист в национальном парке Крюгера в ЮАР спасает импалу (чернопятую антилопу), которая упала в грязевую яму и не могла выбраться, сообщает Daily Mail.
Животное бежало вместе со своим стадом по парку, но неожиданно упало в яму с водой и грязью. Беспомощная импала отчаянно пыталась выбраться.
Мужчина на автомобиле заметил, что она не может встать и все время падает.
Турист подъехал к ней, вышел из машины, снял обувь и носки, присел и быстро вытащил антилопу из ямы, схватив ее за рога. Она все это время внимательно следила за ним.
Публикация от Caters News Agency (@caters_news)
3 Сен 2018 в 5:08 PDT  После успешного спасения импала сначала легла на землю, потом пришла в себя и медленно удалилась вслед за стадом.
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