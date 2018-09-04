В Африке турист спас антилопу, вытащив ее из ямы с водой

МОСКВА , 3 сен — РИА Новости . На видео попал момент, как турист в национальном парке Крюгера в ЮАР спасает импалу (чернопятую антилопу), которая упала в грязевую яму и не могла выбраться, сообщает Daily Mail.

Животное бежало вместе со своим стадом по парку, но неожиданно упало в яму с водой и грязью. Беспомощная импала отчаянно пыталась выбраться.

Мужчина на автомобиле заметил, что она не может встать и все время падает.

Турист подъехал к ней, вышел из машины, снял обувь и носки, присел и быстро вытащил антилопу из ямы, схватив ее за рога. Она все это время внимательно следила за ним.

Публикация от Caters News Agency (@caters_news)

3 Сен 2018 в 5:08 PDT После успешного спасения импала сначала легла на землю, потом пришла в себя и медленно удалилась вслед за стадом.